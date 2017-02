Blijft doodrijder vastzitten? Tilburger (23) verdacht van doodslag op Henriëtte en Bert uit Rijen

TILBURG - De 23-jarige man die het echtpaar Henriëtte (59) en Bert (62) van der Veeken uit Rijen vorig jaar doodreed in Tilburg staat maandag voor de rechter. De man heeft de aanrijding eerder al bekend. Justitie verdenkt hem van doodslag.

Het echtpaar werd donderdag 27 oktober op de Bredaseweg in Tilburg geschept door een auto. Bert en Henriëtte van der Veeken - leerkrachten uit Rijen - waren op slag dood. De Tilburger ging er na het fatale ongeval vandoor. Zijn broer bleek eigenaar van de auto, hij werd opgespoord en aangehouden. De hoofdverdachte meldde zich later op het politiebureau.



De advocaat van de 23-jarige Tilburger deed een verzoek om vrijlating , de rechter wees dat af. Maandag besluit de rechter of de verdachte langer vast moet blijven zitten. Ook wordt bekend of een cruciale getuige is gevonden. Tot een berechting komt het maandag nog niet; het onderzoek van het OM is nog niet afgerond.