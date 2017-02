Fransman in dure gestolen Audi opgepakt na vluchtpoging

BERGEN OP ZOOM - Een gestolen Audi A8 met een waarde van ongeveer 100.000 euro is zondagavond in beslag genomen in Bergen op Zoom. De bestuurder, een 38-jarige Fransman, zette het tijdens een politiecontrole op een lopen, maar werd later alsnog aangehouden.

Agenten controleerden de bestuurder en het voertuig op de Antwerpsestraatweg. De verdachte sloeg opeens op de vlucht, waarna agenten te voet de achtervolging moesten inzetten. Op de Pater Kustersstraat werd de Fransman uiteindelijk opgepakt.



Na onderzoek bleek de Audi gestolen te zijn.