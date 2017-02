Omroep Brabant en L1 organiseren Debat van het Zuiden, zes lijsttrekkers gaan in debat

EINDHOVEN - Omroep Brabant en L1 organiseren zaterdag 11 maart het Debat van het Zuiden. Zes landelijke lijsttrekkers hebben toegezegd mee te doen aan het debat van de regionale omroepen van Brabant en Limburg.

Mark Rutte (VVD), Jesse Klaver (GroenLinks), Alexander Pechtold (D66), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Lodewijk Asscher (PvdA) en Emile Roemer (SP) zijn aanwezig bij het Debat van het Zuiden. PVV-lijsttrekker Geert Wilders is niet ingegaan op de uitnodiging.



Debat live te zien op tv én social media

Het is de eerste keer dat het Debat van het Zuiden wordt gehouden. Arjo Kraak (Omroep Brabant) en Kirsten Paulus (L1) zijn de gespreksleiders. Er wordt onder meer gedebatteerd over de economische ontwikkeling in de regio, gebrek aan vertrouwen in de politiek en de aanpak van criminaliteit. Maar ook is er ruimte om in te spelen op actuele onderwerpen.



Het debat wordt van 16.00 tot 17.25 uur live uitgezonden door Omroep Brabant en L1 via televisie en Facebook. Ook wordt er volop getwitterd met de hashtag #DebatZuiden. Het Debat van het Zuiden wordt gehouden in het Klokgebouw in Eindhoven.