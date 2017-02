Wat wordt de carnavalskraker? Stembus Kies je Kraker is geopend

EINDHOVEN - De stembus van Kies je Kraker is weer open. Het hele weekend konden mensen hun missende carnavalskraker naar Omroep Brabant sturen. Dat is massaal gedaan. We kregen ruim 700 inzendingen.

We hebben de inzendingen geteld. Op deze drie nummers kwamen de meeste stemmen binnen:



CV de Jassen - Aanslag op onze lever

De Knallers - Wie haalt er nog een rondje

BC de Kits - De kleine Musketier



Carnavalskraker

Deze drie nummers zijn toegevoegd aan de Kies je Kraker-lijst, waarop mensen kunnen stemmen. Vanaf nu kan de strijd dus echt beginnen. Welke artiest heeft de carnavalskraker van 2017? Je kan stemmen via www.omroepbrabant.nl/kiesjekraker. Dit kan tot en met donderdag 23 februari acht uur 's avonds.



Het is wel belangrijk om na je stem de link in je mail te bevestigen. Pas dan telt je stem echt mee. Op vals spelen wordt streng gelet. "Het wordt nauwlettend in de gaten gehouden via speciale computersoftware", zegt Robert te Veele, samensteller van 3 Uurkes Vurraf.



Golden Zone

Ook dit jaar hebben we op de website weer een 'golden zone'. Dit is een top vijf van de liedjes met de meeste stemmen op alfabetische volgorde. Dit wisselt real time op de website. Je kunt de 'golden zone' herkennen aan de gouden markering. Hiermee kan je continu de actuele stand checken.



Bekendmaking

Op 24 februari maakt Jordy Graat tijdens 3 Uurkes Vurraf bekend wie de grote winnaar is. Vorig jaar was dat Vieze Jack. Zijn nummer Captain Jack kreeg de meeste stemmen.