'Auto van moord verdachte Sooi de Coninck gezien nabij plek misdrijf'

BREDA - De van moord verdachte Sooi de Coninck (42) blijft voorlopig vastzitten. Dat bleek maandag tijdens een proforma zitting over de man die verdacht wordt van de moord op Hugo van Houten op 17 augustus 2015 in Molenschot. De Coninck beroept zich op zijn zwijgrecht.

Het openbaar ministerie verdenkt het voormalig No Surrender-kopstuk ervan dat hij Hugo van Houten heeft doodgeschoten. De twee kenden elkaar waarschijnlijk via de motorclub. Volgens de politie was het mogelijk een afrekening in het criminele circuit.



De Coninck werd na een maandenlange zoektocht opgepakt in Roemenië . Maandag was de eerste zitting. De auto van Sooi de Coninck is volgens het OM op de bewuste avond gezien in de omgeving van de moord. Ook is dna-materiaal van de verdachte aangetroffen op het lichaam van Hugo van Houten.De advocaat van Sooi de Coninck was maandag kritisch op het OM en de politie. "Mijn client is publiekelijk al veroordeeld. Het is zeker niet gezegd dat mijn cliënt de schutter is. Daarvoor is niet voldoende bewijs. Er zijn meerdere verdachte voertuigen waargenomen die bewuste avond. Er is onvoldoende bewijs dat mijn client Hugo van Houten heeft doodgeschoten."Het OM gaat daar tegenin. Justitie zegt de verdediging verzocht te hebben om De Coninck zich te laten melden. Daarbij werd gewaarschuwd voor de mogelijke media-aandacht . "Dat is alleen maar gebeurd omdat meneer De Coninck gewoon kwijt was."De zaak gaat op 10 mei verder. De inhoudelijke behandeling is waarschijnlijk in juli.