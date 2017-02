Martien van de kringloopwinkel doet recordvondst

SCHIJNDEL - Medewerker Martien van Kringloopwinkel Het Goed in Schijndel deed onlangs de vondst van zijn leven. Hij ontdekte tussen allerlei spullen twee bijzondere schilderijen. "Echt toevallig", vertelt de bedrijfsleider van de kringloopwinkel. Maar, inmiddels hebben de kunstwerken samen 5200 euro opgebracht, een recordbedrag voor de kringloopwinkel.

“De vondst was echt puur toeval”, vertelt regionaal bedrijfsleider van Het Goed, Ad Vogels, maandagochtend. “We zijn uiteraard geen experts of kunstkenners. Maar deze schilderijen vielen Martien op door de diepte en het perspectief in de werken.”



“Vervolgens zijn we op Google gaan zoeken en kwamen we er achter dat het om twee bijzondere schilderijen van de Spaanse kunstenaar Riancho Y Mora ging.”



Schoongemaakt en geveild

Toen de bijzonderheid van de schilderijen duidelijk werd, heeft de kringloopwinkel de werken laten reinigen. En via een kunsthandelaar zijn beide doeken inmiddels online geveild. Tot zaterdag kon er worden geboden.



De opbrengst van 5200 euro komt volgens Vogels, na aftrek van de veiling- en opknapkosten, ten goede aan de kringloopwinkel in Schijndel. “Toch gauw zo’n 2500 euro. De hoogste opbrengst uit onze geschiedenis”, weet Vogels.



Cirkel rond

Met het geld wordt in elk geval een oude container die de kringloopwinkel onlangs kreeg helemaal opgeknapt. Zodat deze kan worden geplaatst op de milieustraat in Schijndel. "De container wordt opnieuw gespoten en er wordt een vloer in gelegd. Mensen kunnen hier vervolgens hun spullen inleveren. Waarmee de cirkel weer rond is.”



De twee schilderijen zijn overigens niet meer te bewonderen in Schijndel. Ze worden klaargemaakt voor verzending naar de nieuwe eigenaar.



Snuffelen

Dat er vaker dit soort bijzondere zaken worden binnengebracht, weet Vogels overigens zeker. “Meestal glippen ze er echter door. Reden voor veel verzamelaars en kenners om juist bij ons naar bijzondere spullen te komen snuffelen.”



In dit geval was Martien de verzamelaars en kenners echter voor.