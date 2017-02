Van extreme sporten tot rockgitaren; K3 is volwassener geworden

SON - Wie denkt dat de dames van K3 lieve meisjes zijn met twee staartjes in hun haar die vooral van roze en jurkjes houden, heeft het mis. De meiden draaien tegenwoordig hun hand niet om voor skateboarden of freerunnen en met hun nieuwe album laten ze een volwassener geluid horen. Ze kwamen erover vertellen in de studio van Omroep Brabant.

Klaasje, Hanne en Marthe willen kinderen aan het sporten brengen. Klaasje: "We hopen ze te inspireren om voor deze sporten te kiezen." Het ging niet altijd even goed. "Ik ben gevallen", geeft Marthe toe. Maar ondanks dat vond Marthe het wel leuk om te doen. "Ander doe je zulke dingen niet."



Ook met het nieuwe album laten de meiden een wat stoerder geluid horen. Zo is in het nummer Play-O een rockende gitaar te horen. Marthe: "We hebben vorig jaar veel op festivals gestaan en dan zie je ook dat er niet alleen meer kids komen, maar ook steeds meer volwassenen. Dat is echt supertof."De meiden zijn druk bezig met een nieuwe tour. Daarmee komen ze ook naar Brabant. Zo staan ze zaterdag 18 maart in de Brabanthallen in Den Bosch en in het weekend van 22 april treden ze op in Eindhoven.