Man uit Best verdacht van lastigvallen kinderen in zwembad Eindhoven

Kinderen lastig gevallen in zwembad (foto: archief).

EINDHOVEN - Een 54-jarige man uit Best is maandagochtend aangehouden. De politie verdenkt hem ervan kinderen te hebben lastig gevallen in een zwembad.

De man zou in het najaar van 2016 schennis hebben gepleegd in een zwembad in Eindhoven. Ook zou hij daarbij minderjarige kinderen hebben lastig gevallen. De man zit vast voor verder onderzoek.