Roosendaals bordeel ondanks gesloten weg nog altijd ‘bereikbaar’

ROOSENDAAL - Een echte ondernemer weet uit elke situatie wel een slaatje te slaan. Zo wordt er al een tijdje aan de Bredaseweg in Roosendaal getimmerd, maar de lokale ondernemers laten ze zich niet zomaar kisten. Het bordeel aan de Bredaseweg heeft slim gebruik gemaakt van de tijdelijke hekken om reclame te maken.

Of de weg nu begaanbaar is of niet, de vrouwen van lichte zeden liggen altijd voor hun gasten klaar. Het gaat om een ‘wisselend aanbod’ van ‘vrouwen uit alle windstreken’, aldus de site van het privéhuis.