Voor politieke dieren moet je in Etten-Leur en Helmond zijn

ETTEN-LEUR - Er is een kaart van Nederland waarop je kunt zien hoeveel kandidaten voor de Tweede Kamer uit jouw gemeente komen. Het zal niemand verbazen dat de Randstad bijna helemaal dichtgeplakt is met blauwe stippen en dat Brabant en de oostelijke provincies grote witte vlakken hebben. Maar er is één partij met relatief veel Brabantse kandidaten: de Partij van de Arbeid. Helmond en Etten-Leur hebben relatief veel kandidaten op verschillende lijsten.

Dat de PvdA veel kandidaten in onze provincie heeft geeft meteen te denken, want in de peilingen staat de PvdA er niet best voor. Per saldo staan er twee Brabanders op een verkiesbare plaats, Attje Kuiken uit Breda op zes en Joke de Cock uit Terheijden. De Cock staat op de twaalfde plaats en zoals de PvdA er nu voor staat zit ze dan eigenlijk al op de wip.



Vooral grote steden

In heel Nederland zijn er 1164 kandidaten, verdeeld over 28 partijen. De meeste kandidaten komen uit de vier grootste gemeenten: er zijn 139 Amsterdammers verkiesbaar, 74 Hagenaars, 46 Rotterdammers en 38 politici uit Utrecht. Groningen (20 kandidaten), Haarlem (20) en Leiden (18) volgen op de lijst.



Zoals is te verwachten leveren de grote steden in Brabant ook de meeste kandidaten. Toch zitten daar verschillen in. In Breda en Eindhoven wonen elk 13 kandidaten. In Tilburg maar 5 in het kleinere Den Bosch 7. Helmond is de vijfde stad van de provincie maar die levert wel 9 kandidaten.



Oss scoort goed

Als we naar de andere gemeenten kijken dan scoort Oss met vijf kandidaten ook hoog, maar dat is dan ook van oudsher de kweekvijver van de SP. Er is nog een gemeente die er uitsteekt, dat is Etten-Leur met 4 kandidaten voor de Tweede Kamer. Twee staan er op de lijst van het CDA, ééntje op de lijst van Lokaal in de Kamer en ééntje op de lijst van de PVV.



Op onderstaande kaart kun je zien hoeveel kandidaten voor de Tweede Kamer uit jouw gemeente komen.