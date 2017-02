Verdachte van doodrijden echtpaar Bert en Henriëtte van der Veeken uit Rijen komt voorlopig vrij

TILBURG - De 23-jarige Tilburger Faisal D., die het echtpaar Henriëtte (59) en Bert (62) van der Veeken uit Rijen vorig jaar doodreed in Tilburg, komt voorlopig vrij. Dat heeft de rechter maandag besloten. De hechtenis van de verdachte wordt opgeheven in afwachting van de rechtszaak. Zijn rijbewijs is wel ingenomen.

De advocaat van de Tilburger pleitte er maandag in de rechtbank voor dat de hechtenis van zijn cliënt wordt opgeheven. De officier van justitie was het hier niet mee eens, maar vindt een schorsing wel goed. Voorwaarde is wel dat de 23-jarige verdachte zijn rijbewijs niet terug krijgt. De rechtbank oordeelde dat de verdachte de rechtszaak in vrijheid mag afwachten.



Het onderzoek van het ongeval op de Bredaseweg in Tilburg is nog niet afgerond. Ook moeten nog getuigen gehoord worden. De advocaat van de Tilburger deed het verzoek zijn cliënt vrij te laten tot de rechtszaak inhoudelijk begint. De officier van justitie meldde ook dat het onderzoek nog maanden gaat duren en stelde dat de verdachte in de cel moet blijven. Later vond hij een schorsing wel acceptabel.De rechtbank oordeelde dat er op dit moment onvoldoende bewijs is dat Faisal D. roekeloos heeft gereden.Het echtpaar Van der Veeken werd donderdag 27 oktober op de Bredaseweg in Tilburg geschept door een auto. Bert en Henriëtte - leerkrachten uit Rijen - waren op slag dood. De Tilburger ging er na het fatale ongeval vandoor. Zijn broer bleek eigenaar van de auto, hij werd opgespoord en aangehouden. De hoofdverdachte meldde zich later zelf op het politiebureau en bekende dat hij het echtpaar heeft aangereden.Tijdens de rechtszaak stelde de officier van justitie dat de Tilburger te hard heeft gereden én niet goed heeft uitgekeken. Ook zou verkeerd voorsorteren een oorzaak van het ongeval kunnen zijn. De 23-jarige verdachte zou rechts hebben voorgesorteerd bij het verkeerslicht om een stadsbus in te kunnen halen. De Tilburger stond op de rijstrook om rechtsaf te slaan, maar ging rechtdoor.De advocaat van de verdachte verklaarde dat zijn cliënt ongeveer 70 reed waar 50 kilometer per uur is toegestaan. Hij noemde dat 'niet excessief te hard'. Getuigen hebben de automobilist niet aan horen komen. De advocaat: "Hij heeft dus niet gescheurd."