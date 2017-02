Op Valentijnsdag wordt je vrouw gelukkig van ... een cactus

EINDHOVEN - Een roos, of desnoods een andere bloem. Of een doosje bonbons met pralinés in de vorm van een hartje of zwoele lippen. Daar denk je toch aan bij Valentijnsdag? Maar dat is van vroeger. Het is juist de, hou je vast, de cactus die steeds populairder wordt als geschenk op deze 14e februari.

Dit blijkt tenminste uit gegevens die online plantenspecialist Fleur.nl heeft verzameld. In Limburg, Zeeland en vooral ons eigen Brabant vindt de stekelige plant meer aftrek.



'Onprettig uit elkaar gegaan'

Het hoge prikgehalte is juist de reden voor het feit dat het aantal bestelde cactussen toeneemt. “Mijn ex-vriend en ik zijn op een onprettige manier uit elkaar gegaan. Door het verzenden van een cactus laat ik hem weten over de scheiding heen te zijn en maak ik er een grapje van”, zo verklaart een klant die haar bestelling telefonisch wilde plaatsen.



Volgens de plantenspecialist is het versturen van cactussen rond Valentijnsdag sinds vorig jaar een hype. De meeste van die planten worden overigens al op 13 februari, vandaag dus, verstuurd. Deze dag staat tevens te boek als ‘De dag van het gebroken hart”.



Meeste cactussen in Brabant

Van alle cactussen die met wat voor (bij)bedoeling dan ook worden bezorgd, komt een derde in onze provincie terecht. Zestien procent van de cactussen komt in Limburg terecht, terwijl elf procent in Zeeland wordt afgeleverd.



Steeds meer mensen kijken met gemengde gevoelens terug op oude relaties en ze willen dit kennelijk ook laten blijken. Fleur.nl ziet in het verzenden van een cactus met Valentijnsdag een leuke manier om toch nog in contact te blijven met een ex-partner. Of zegt dit juist meer over het zuurgehalte van de ex-geliefden?