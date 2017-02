Drie verdachten van ramkraak in Deurne gearresteerd

DEURNE - De politie in Delft heeft zondagmiddag drie mannen gearresteerd die eerder die dag betrokken zouden zijn bij de ramkraak in Deurne. Rond vijf uur ’s ochtends waren ze met een gestolen auto de Phone House-telefoonwinkel ingereden en namen ze verschillende telefoons mee.

De politie wist dankzij binnengekomen tips in wat voor auto de daders waren gevlucht. Agenten in Delft herkenden na de signalering de auto, waarna de drie inzittenden werden gearresteerd. In de auto werd een aantal vermoedelijk gestolen telefoons gevonden.

