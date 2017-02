Geen twijfels over talent van Gastón Pereiro, maar waarom functioneert hij niet bij PSV?

EINDHOVEN - Over het talent van Gastón Pereiro bestaan geen twijfels. Dat heeft hij, maar het komt er bij PSV te vaak niet uit. Waar ligt dat aan? PSV-watchers Paul Post (Omroep Brabant), Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad) en kenner Aad de Mos geven antwoord op die vraag.

De aanvaller uit Uruguay was in de gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht (3-0) opnieuw onzichtbaar. Pereiro mocht in de rust gaan douchen. Hij werd vervangen door een gretige Steven Bergwijn, die met een aantal acties en een doelpunt belangrijk was voor PSV.





Volgens de drie voetbalkenners staat Pereiro als rechtsbuiten niet op de goede positie. “Hij is een geboren nummer 10 die veel aan de bal moet zijn. Hij moet gevoed worden door zijn teamgenoten en dat gebeurt te weinig”, aldus De Mos.Volgens Elfrink is Pereiro vooral gevaarlijk als hij dicht in de buurt van het strafschopgebied speelt. “Maar hij moet wel in die positie komen en dat gebeurt nu niet. Pereiro voelde zich in de voorbereiding veel lekkerder toen PSV experimenteerde met een 4-4-2-systeem. Dat systeem wordt nu echter niet gespeeld.”“Als nummer 10 komt Pereiro beter uit de verf omdat hij het spel meer voor zich heeft”, vult Post aan. “Hij mist de explosiviteit die een buitenspeler nodig heeft, maar achter de spitsen kan hij meer doen met zijn steekpass en het overzicht dat hij wel vaak heeft.”Een rol als nummer 10 bij PSV lijkt er, mede door het systeem dat de Eindhovenaren spelen, niet in te zitten voor Pereiro. “Hij zit met zijn kwaliteiten nu bij de verkeerde club. Het is vooralsnog een ongelukkig huwelijk”, vindt De Mos. “Hij moet vertrouwen krijgen en dat voelt hij niet omdat hij vaak gewisseld wordt. Ook van het publiek en de media voelt hij geen vertrouwen en dat zijn drie factoren die toch meespelen in de bovenkamer.”“Als Cocu hem in de rust wisselt, weet je dat hij op de wip zit. Het zou mij niet verbazen als Bergwijn zaterdagavond tegen NEC in de basis staat in plaats van Pereiro”, vult Elfrink aan. De PSV-watcher van het ED verwacht echter nog wel dat de Uruguayaan stappen gaat maken. “Daar twijfel ik niet aan.”Post ziet op dit moment weinig perspectief voor Pereiro. “Toen hij hier zijn eerste training afwerkte, dacht ik dat PSV een soort Robin van Persie had binnen gehaald. Nu is hij al anderhalf jaar bezig om te wennen aan het Nederlands voetbal. Bij vlagen zie je zijn klasse, veel vaker zie je dat niet. Ik heb het gevoel dat het ook niet meer gaat lukken bij PSV.”Het drietal denkt dat PSV en Pereiro komende zomer de koppen bij elkaar moeten steken. “Hij is wel van waarde geweest, maar het duurt allemaal erg lang. Als er in de zomer een andere club voor hem voorbijkomt, moeten PSV en Pereiro daar goed over nadenken”, aldus Elfrink.