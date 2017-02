Gezochte man in oranje jas babbelt zich naar binnen in Breda

BREDA - Een man in een oranje jas probeert zich al dagen naar binnen te praten in huizen in de wijk Princenhage in Breda. Eén keer was de babbeltruc van de man succesvol: bij een 88-jarige vrouw maakte de dief geld en een bankpas buit.

Dat was vorige week woensdag aan de Princentuin. Er is aangifte gedaan door de vrouw, maar de man is nog niet gepakt.



Volgens de wijkagent zijn er ook maandag meldingen binnengekomen van een verdachte man in een oranje jas in de wijk. Bij aankomst van de politie leek de man te zijn vertrokken.



Signalement

Het gaat om een blanke man van ongeveer 1 meter 80 groot. Een uitgebreider signalement ontbreekt vooralsnog.