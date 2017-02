Arjen Lubachs Campagnekrakers door politici: 'Kedekedenk, Kedekedenk, Kuzuuuuuuu'

EINDHOVEN - Een speciale verzamel-cd met de beste campagnekrakers om de teleurgestelde kijkers van het geschrapte RTL-debat te compenseren: 'voor elke carnavalsvierder die zich meer wil verdiepen in de politiek'. Arjen Lubach heeft met zijn programma 'Zondag met Lubach' weer een veelbekeken filmpje te pakken.

In het promotiefilmpje van de zogenaamde cd komen veertien 'lijsttracks' langs van onder anderen SGP-leider Kees van der Staaij, Jesse Klaver van GroenLinks, PvdA-voorman Lodewijk Asscher, PVV'ers Geert Wilders en Martin Bosma en lijsttrekker van DENK Tunahan Kuzu.



Het gaat om hits als 'Ik vershopte je foto', 'Daar in die kleine moskee aan de haven', 'Kedekedenk, Kedekedenk' en 'Ploumetjesgordijn'.De video werd zondagavond voor het eerst op televisie uitgezonden in het programma van Lubach . De Campagnekrakers zijn maandag op Facebook al meer dan 73.000 keer bekeken. Ook op Dumpert staat de parodie ver bovenaan de best bekeken filmpjes.Het RTL-debat van zondagavond 26 februari gaat niet door nadat Mark Rutte en Geert Wildders hadden afgehaakt . De partijleiders van respectievelijk de VVD en de PVV zijn van mening dat de omroep afspraken over het aantal deel te nemen partijen had geschonden. Eerder was ook commotie ontstaan over het tijdstip van het debat, omdat veel mensen in vooral het zuiden van het land dan caranaval aan het vieren zijn