Al 1.190 euro voor nieuwe auto voor Martijn, maar wat kan hij kopen?

HAAREN - De inzamelingsactie voor Martijn van Geffen heeft al 1.190 euro opgebracht. Het doel is dat Martijn (18) uit Haaren hiermee een nieuwe auto kan kopen nadat zijn voertuig dinsdag aan gort werd gereden door een goederentrein. Wat kan Martijn voor auto kopen van dit bedrag?

Het einddoel van de inzamelingsactie die broer Jordi opzette, is 3.000 euro. Dat was ook ongeveer de waarde van de Toyota Yaris T-sport die Martijn reed. De jongen uit Haaren was minimaal verzekerd en krijgt daarom geen cent terug van de verzekering. Vrijdag ging een website online waarop mensen geld kunnen doneren voor een nieuwe auto.



Voor 300 euro een echte oldtimer

In onze provincie staan veel auto's te koop die zelfs minder kosten dan de tot nu toe ingezamelde 1.190 euro. In Aarle-Rixtel bijvoorbeeld waar een echte oldtimer wordt aangeboden. Voor 300 euro kan Martijn al eigenaar worden van deze Nissan Bluebird.



Ook grotere voertuigen vallen binnen de prijs die Martijn op dit moment kan betalen. Een Renault Grand Espace uit 2004 staat voor duizend euro te koop in Oirschot. Of kiest de jongen uit Haaren voor een Audi A3? Ook deze is beschikbaar voor duizend euro.



Of toch een luxe Jaguar?

1.190 euro lijkt te weinig voor een écht luxe auto. Maar deze Mercedes E200 Classic uit 1997 hoeft ook maar duizend euro te kosten en dat geldt ook voor een BMW E36 uit 1992. Wel hebben deze auto's veel kilometers op de teller staan.



Mocht de teller binnenkort de 1.250 euro aantikken, dan kan Martijn ook kiezen voor een échte Jaguar. Deze comfortabele én luxe auto is een koopje. Ook niet zo gek, want er moet een nieuwe motor in.



De inzamelingsactie gaat voorlopig nog door, want het streven is om 3.000 euro te halen.