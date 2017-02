'Hier hebben we nog jaren last van', personeel Primera verwerkt schok na tweede gewapende overval

BREDA - De schrik zit er nog goed in bij medewerkers van Primera Heksenwiel in Breda. Afgelopen vrijdag vond daar voor de tweede keer in één maand een gewapende overval plaats. Het personeel praat maandagavond in besloten kring na over de gebeurtenis.

De winkel aan de Heksenwaag draait alsof er nooit iets gebeurd is. Dat is schijn. "We willen en gaan gewoon door. Toch gaan we hier nog maanden of zelfs jaren last van hebben", vertelt winkeleigenaar Leon Soeters.



Op vrijdagavond stal een kleine, donkergeklede man geld uit de kassalade. "Het was dezelfde dader als op 13 januari", weet Soeters, die zelf niet aanwezig was bij de overval. "Ik werd gebeld door mijn personeel dat er weer een overval was. Weer dezelfde dader! Echt bizar."



'Van de kaart'

Op het moment van de overval waren twee vrouwelijke personeelsleden aanwezig in het pand. Een 18-jarige verkoopster was tijdens beide overvallen aan het werk. Soeters: "Ze is echt helemaal van de kaart en krijgt slachtofferhulp. Toch wil ze gewoon weer aan het werk."



"Ik voel me gewoon zo machteloos. Ik weet echt niet meer wat ik moet doen om de veiligheid te verbeteren." Soeters geeft aan alle mogelijke veiligheidsmaatregelen te hebben toegepast. "Het maakte me echt bang. Ik ben zo ontzettend boos. Ik kan geen kant op met mijn woede."



De politie laat weten nog niemand opgepakt te hebben, maar wel 'goede aanwijzingen te hebben'. Soeters: "Ik weet zeker dat ze hem gaan pakken. We kennen hem inmiddels goed."