NAC Museum jaagt in Friesland op gouden kampioenshorloge uit 1921 (en wij zijn mee!)

BREDA - Twee medewerkers van het NAC Museum zijn momenteel op weg naar Friesland met een missie. John de Leeuw en Ad van den Bemt gaan naar Het Veilinghuis in IJlst waar maandagavond het gouden kampioenshorloge van NAC uit 1921 geveild wordt. Onze verslaggever Ronald Sträter is met ze mee en doet verslag.

In het seizoen 1920/1921 werd NAC landskampioen en als beloning kreeg een aantal spelers destijds een gouden horloge met inscriptie cadeau van supporter en erelid Jos Laurijsen uit Breda.



Op weg naar Friesland

Eén van die horloges is nu opgedoken in Friesland en wordt maandagavond geveild in Het Veilinghuis in IJlst. Het NAC Museum wil het kampioenshorloge dolgraag toevoegen aan de collectie en de bestuursleden John de Leeuw en Ad van den Bemt zijn op weg naar Friesland om het pronkstuk te bemachtigen.





Het veilinghuis schat de waarde van het horloge in tussen de 150 en 200 euro. "Ik ben nu al zenuwachtig", laat John de Leeuw, de secretaris van het NAC Museum, weten.