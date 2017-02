Lagere straffen dan justitie eiste voor Dintherse hennepkwekerij

DEN BOSCH - Justitie is bij een rechtszaak vanwege het oprollen van een hennepkwekerij in Heeswijk-Dinther niet bepaald op haar wenken bediend. Vanwege hun vermeende betrokkenheid stonden er vijf man terecht bij de rechtbank in Den Bosch.

Vier van hen kregen van de rechter een lagere straf dan de officier van justitie had geëist. Eén van hen, een man uit Esch, werd vrijgesproken van de productie van en de handel in hennep en hasj.



Gevangenis- en taakstraf

Zijn in Vlijmen wonende zoon en twee andere mannen moeten hiervoor wél de cel in, voor maximaal achttien maanden. Een ander persoon kreeg een werkstraf van 150 uur. De zaak tegen een zesde verdachte werd twee weken geleden aangehouden.



De man die werd vrijgesproken, was er ook van beschuldigd dat hij betrokken was bij verdovende middelen die op twee andere adressen waren aangetroffen. Ook zou hij er met de stroom hebben geknoeid. De inwoner van Esch was weliswaar eigenaar van de betrokken panden, maar de ruimten waarin de kwekerijen zijn aangetroffen had hij verhuurd. Bovendien ontkende hij alles en de rechter vond geen dan wel onvoldoende concrete aanwijzingen voor het tegendeel.



Arrestaties in bedrijfspand

Aanleiding voor de zaak was de vondst, in februari 2015, van een hennepkwekerij in een bedrijfspand aan de Retselseweg in Heeswijk-Dinther. De politie arresteerde op deze locatie twee mannen en ze vond er ongeveer vierduizend planten.



Nog dezelfde maand werd het pand op slot gedaan. Het was de eerste keer dat burgemeester Marieke Moorman van de gemeente Bernheze, waar Heeswijk-Dinther onder valt, dit besluit moest nemen.