Overvaller van tankstation in Geldrop was op zoek naar aandacht

GELDROP - De overvaller van het AVIA-tankstation in Geldrop zocht aandacht van hulpverleners. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. De 23-jarige Eindhovenaar deed een greep in de kassa van het benzinestation en dronk daarna rustig een drankje in de zaak. Vorig jaar haalde de man ook al een stunt uit bij hetzelfde tankstation.

In februari 2016 zag een medewerkster de man een slang van een pomp pakken. Ze dacht dat hij een jerrycan ging vullen, maar de Eindhovenaar kneep in het handvat en overgoot zichzelf met benzine. De medewerkster zette de apparatuur uit en belde de politie. De man werd opgepakt.



Rustig chocomel drinken

Zaterdag liep de 23-jarige Eindhovenaar het tankstation binnen, pakte geld uit de kassa en dronk vervolgens rustig een blikje chocomel. Volgens het Eindhovens Dagblad zei hij tegen de medewerkster dat ze de politie maar moest bellen. De gewaarschuwde agenten waren snel ter plaatse, de overvaller ging meteen naar buiten en liet zich aanhouden. Volgens de politie was hij op zoek naar aandacht van hulpverleners.



De Eindhovenaar wordt woensdag voorgeleid.