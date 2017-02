Jongen met nepwapen op school langer vast, andere jongen wel vrij

HEEZE - Eén van de twee jongens die vrijdag werden opgepakt wegens wapenbezit op scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard, blijft nog twee weken vastzitten. De 16-jarige inwoner van Heeze werd maandagmiddag voorgeleid bij de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Bosch. Die bepaalde dat zijn hechtenis moet worden verlengd. Zijn twee jaar jongere schoolgenoot werd vrijgelaten.

Het is niet bekend wat de consequenties van hun gedrag zijn voor hun opleiding. De schoolleiding wil eerst met hen gaan praten. Mogelijk volgen daarna maatregelen, zo meldt rector Edward de Gier.



Dreigen met nepwapen

De jongste van de twee scholieren kwam vrijdagmiddag met een neppistool voor zich uit een klaslokaal binnenlopen. Daarmee bedreigde de tweedejaars vmbo-leerling iemand. Toen hij werd gearresteerd, bleek dat een andere jongen het nepwapen inmiddels bij zich had. Het wapen was van hem, volgens de school. Daarop is ook deze jongen meegenomen naar het politiebureau.



"De jongen beschouwde zijn actie als een grapje", laat de school op de website weten. De ‘grap’ wordt hoog opgenomen, maar De Gier wil niet vooruit lopen op eventuele stappen. Hij wil dus eerst met de jongens spreken.



Gezin mag in huurhuis blijven

Het voorval heeft mogelijk ook gevolgen voor de woonsituatie van de oudste van de twee jongens, een bekende van de politie overigens. In zijn huis, waar verder zijn moeder en twee andere kinderen wonen, werd vrijdagavond een hennepkwekerij gevonden.



WoCom, de woningcorporatie die de woning aan de Dirk Heziuslaan verhuurt, heeft maandag over de situatie gesproken. Voor zover bekend is er nog geen besluit genomen.



Verboden hennep te kweken

In de ogen van de woordvoerder van woCom heeft het gezin volgens de beleidslijnen van de woningcorporatie een strafbaar feit gepleegd. Het is huurders namelijk verboden in of in de buurt van hun woning hennep te kweken.



Mogelijk is er in dit specifieke geval sprake van een verzachtende omstandigheid, omdat het hier om een gezin gaat. WoCom zal over de situatie ook overleg hebben (gehad) met de gemeente Heeze-Leende.



Besluit burgemeester later

Burgemeester Paul Verhoeven van deze gemeente hoopt nog deze week op een politierapport naar aanleiding van het wapenvoorval. Vervolgens laat hij zich door juristen van de gemeente adviseren, voordat hij een besluit neemt.



De kans bestaat dat het huis waar de 16-jarige jongen woont, voor een tijd op slot gaat. Dit kan een burgemeester besluiten wanneer er in een pand hennep of andere drugs worden gevonden.



De politie laat weten dat het onderzoek nog loopt en dat er contact is met de ouders van de twee pubers.