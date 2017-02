Biljarter Harrie van de Ven is terug na dopingschorsing: 'Stoppen is nooit in me opgekomen'

BERGEIJK - Anderhalf jaar mocht biljarter Harrie van de Ven uit Bergeijk geen wedstrijden spelen. De reden? Hij had een bloeddruktabletje gebruikt waarin het middeltje metoprolol zat. En dat stofje staat op de dopinglijst. Afgelopen weekend maakte Van de Ven zijn rentree.

"Het voelt fantastisch om er weer bij te horen. De eerste partijen zijn heel goed gegaan, dus ik mag niet klagen. Anderhalf jaar trainen heeft zijn vruchten afgeworpen", vertelt een opgewekte Van de Ven.



Kwaad en gefrustreerd

Het gebruik van een bloeddruktabletje bracht Van de Ven in de problemen. In die tabletten werd een stofje gevonden dat op de dopinglijst staat. Van de Ven wist van niks, maar hij werd door de biljartbond anderhalf jaar geschorst.



"Het was moeilijk om toe te kijken, zeker in het begin. Ik kon het niet accepteren, was kwaad en gefrustreerd." De driebander vond zijn straf veel te zwaar. Hij spande een kort geding aan, maar dat verloor hij. Er zat niets anders op dan het uitzitten van zijn straf.



'Stoppen zou pijn doen'

"Het is nooit in me opgekomen om te stoppen. Ik hou te veel van deze sport. Stoppen zou alleen maar pijn doen. Iedereen weet dat ik dat middeltje niet bewust heb genomen. Daarom was ik gemotiveerd om keihard terug te komen."



Bijna dagelijks trainde Van de Ven tijdens zijn schorsing. Soms driekwartier, soms wel twee uur. "Ik wilde niet te veel achterstand oplopen. Geen kwaliteit inleveren."



Doel

Vorige week vrijdag maakte Van de Ven succesvol zijn rentree bij de GP driebanden in Vlaardingen. Zondag zegevierde hij ook in competitieverband, maandagmiddag boekte hij opnieuw succes bij de GP driebanden.



"Het is mijn doel om bij de beste zestien van Nederland te komen. Dan kan ik meedoen aan de Nederlandse Kampioenschappen eind januari volgend jaar. Voor mijn schorsing stond ik op de zevende plek, nu 63e. Ik moet dus weer veel wedstrijden gaan winnen."