Peter van der Velden naar Dordrecht als waarnemend burgemeester

DORDRECHT - Peter van der Velden wordt waarnemend burgemeester van Dordrecht. Hij gaat per 1 maart 2017 aan de slag.

Van der Velden (62) was achtereenvolgens burgemeester van de gemeenten Nieuw-Ginneken, Rosmalen, Emmen en Bergen op Zoom. Van 2004 tot 2014 was hij burgemeester van Breda.



Stichting Amarant Groep

De PvdA'er volgt Arno Brok tijdelijk op, die commissaris van de Koning in Friesland wordt. Van der Velden blijft aan tot een nieuwe burgemeester is benoemd. Naar verwachting zal dit eind september gebeuren.



Nu is hij voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Amarant Groep, lid van de raad van toezicht van De Riethorst Stromenland, voorzitter van Leergeld Nederland en bestuurslid van het Oranje Fonds.