Tieners aangehouden voor overval op Domino's Pizza in Breda

BREDA - Drie tieners van 15, 17 en 18 jaar zijn maandag aangehouden in Breda voor de overval op de Domino's Pizza aan de Roeselarestraat in Breda. Dat meldt de politie.

De eettent werd op 14 oktober vorig jaar overvallen. Een tweetal bedreigde het personeel met een vuurwapen. Niemand raakte gewond.



De overvallers namen hun buit mee in een groene plastic zak van de supermarkt Emté. Te voet vertrokken ze via de Groenedijk richting de Stabroekstraat.



Straatroof

De 15-jarige verdachte is ook aangehouden voor een straatroof in Breda op 28 januari dit jaar. Hij zou een 14-jarige jongen hebben bedreigd met een mes en zijn tas hebben afgenomen.