Fijnaart is klaar voor nieuwe reallife soap over Frans Bauer

FIJNAART - Na bijna veertien jaar komt er wellicht een vervolg op De Bauers, de reallife soap rond Frans Bauer. Dat liet de zanger afgelopen weekend doorschemeren tijdens een gesprek met Irene Moors op SBS6. Maar zitten we eigenlijk wel te wachten op een inkijk in het leven van de goedlachse Brabander en zijn gezin?

Frans deed zijn onthulling in het programma 'Naar bed met Irene'. "Er zijn inderdaad gesprekken gaande, maar we denken er nog even over na." Met die uitspraak houdt hij heel Nederland dus nog even in spanning.



De lokale ondernemers in Fijnaart zien het wel zitten. Ze vullen maar wat graag het gat dat Shirley van restaurant De Chinese Muur achterliet. Haar restaurant werd door de eerste serie mateloos populair, vanwege de bestellingen die de zanger er deed.



De Chinees van Frans is weg

Tot groot verdriet van Frans verruilde Shirley twee jaar geleden het Brabantse land voor een nieuwe toekomst in België. Vorig jaar bekende Frans in een van zijn vlogs dat hij sindsdien niet meer bij het restaurant komt. Gelukkig dat zijn geliefde Shirley dan ook niet te beroerd is om af en toe lang te komen, met babi pangang en gebakken banaan.





Een paar deuren naast de Chinees zit Snackbar Family. Daar is Frans tegenwoordig een graag geziene gast. "Dan bestelt hij een lekker frikandelletje, maar hij kiest ook regelmatig een slaatje want hij is wel bezig met gezond eten", weet medewerkster Yvette."Het zou hartstikke leuk zijn als hij met zijn reallife soap hier binnen zou stappen, maar we vinden het ook hartstikke leuk als hij gewoon met zijn gezin komt eten", lacht de Fijnaartse.En ook bij Bloemsierkunst S. Nieuwkoop nemen ze graag de plek van het Chinese restaurant in. "Frans komt hier al jaren. Meestal kiest hij rode rozen. Mariska was heel erg van het roze en kiest nu vaak voor een bont boeket. Ze gaat met de trends mee", vertelt de bloemiste enthousiast.Ze kent Frans al van kleins af aan. "Hij was mijn buurjongen, hij kwam destijds heel trots zijn eerste plaatje aan ons verkopen", lacht ze. Vaste gast worden in een nieuwe reallife soap, ziet ze wel zitten. "Dat is eigenlijk wel heel leuk."De hele middenstand in het dorp lijkt een nieuwe televisieserie te omarmen. "Een rolletje in de serie zou wel leuk zijn", bekent de drogist. Frans en Mariska komen regelmatig bij hem shoppen. "Vaak zijn het middeltjes om hem wat vrijer te laten ademen, zodat hij beter kan zingen."Wat het wondermiddel om Frans als een nachtegaaltje te laten klinken mogen we helaas niet weten. "Dat is beroepsgeheim."