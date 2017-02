Drie overvallers breken in bij hockeyclub Were Di in Tilburg

TILBURG - De politie in Tilburg is op zoek naar drie mannen die Eerste Kerstdag het clubgebouw van hockeyclub Were Di zijn ingebroken.

Opsporingsprogramma Bureau Brabant zond zondagavond camerabeelden uit van de inbraak op 25 december vorig jaar. Daar is op te zien hoe de drie mannen in het clubgebouw inbraken en op zoek gingen naar waardevolle spullen. Uiteindelijk zijn ze alleen met een geldkistje met een paar tientjes ervandoor gegaan. De aangerichte schade was echter niet mals.

Signalement

De mannen droegen alle drie bivakmutsen, maar in de beelden is goed te zien dat een van de daders een herkenbare trui van het merk Stone Island droeg. Daarnaast reden ze in een zilveren auto van Mercedes-Benz.