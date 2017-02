Zo verliep de gewelddadige overval op de Marskramer in Oss

OSS - De politie in Oss is nog steeds op zoek naar twee mannen die 22 december vorig jaar een winkel van Marskramer hebben overvallen.

De twee droegen bivakmutsen, bedreigden twee personeelsleden met een vuurwapen en gingen er met een flinke buit vandoor. Opsporingsprogramma Bureau Brabant zond maandagavond een reconstructie uit van hoe de overval is verlopen.



Die bewuste donderdagochtend om kwart voor negen wilden twee winkeliers de via de achteringang de winkel openen. Net voordat één van de vrouwen de achterdeur dicht wilde trekken, werkten twee overvallers zich de winkel in. Ze bedreigden de twee vrouwen met een vuurwapen en eisten geld uit de kluis.



Signalement

Na de overval vertrokken de twee daders in een auto in de richting van de Schaepmanlaan. Het signalement van de auto is nog onduidelijk, maar het gaat waarschijnlijk om een klein, grijze of lichtblauwe auto.



Het model lijkt op dat van een Peugeot 206. Getuigen hebben een PZ of P2 en een 5 in het kenteken gezien.