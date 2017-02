De liefdesmuur van Peerke is terug: 'Maar eigenlijk moeten we elkaar het hele jaar door liefhebben'

TILBURG - De liefdesmuur van de 55-jarige Peerke Hessels in Tilburg is terug. Vanaf maandag kan iedereen weer met krijt speciale berichten schrijven op de muur aan de Korvelseweg.

Dit jaar mochten Kenny B. en stadsdichter Martin Beversluis hun eerste boodschap achterlaten. "We zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig", kalkte de zanger in roze letters. Beversluis kwam natuurlijk met een gedicht: "Als ik een zin zou mogen zeggen, die dan even mooi zou zijn als jij mijn valentijn, zullen we ooit samen zijn?"



Peerke maakte vorig jaar met valentijnsdag voor het eerst de muur. Na een weekend in Berlijn, waar de muur jarenlang mensen verdeelde, kwam hij op het idee om een muur te maken die mensen samenbrengt.



Het hele jaar door

Vandaag is de muur volgens de Tilburger nog steeds actueel. "Mensen hebben nog steeds de gewoonte om negatieve muren te bouwen", vertelt Peerke. "Nu heb je natuurlijk de Amerikaanse president Trump en zijn muur aan de grens met Mexico."



Volgens Peerke is Valentijn een goed moment voor een positieve muur. "Maar eigenlijk zouden we elkaar het hele jaar door lief moeten hebben."