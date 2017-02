Opwarmen voor carnaval met Kies je Kraker op de radio

One Two Trio.

EINDHOVEN - De komende twee weken kom je met het radioprogramma Kies je Kraker helemaal in de stemming voor carnaval. Elke avond van zeven tot acht uur hoor je de beste carnavalsmuziek en geven we je een update over de Kies je Kraker-verkiezing.

Elke uitzending is weer een fijnfisje met muziek en artiesten. Zo worden er carnavalskrakers van toen en nu gedraaid en laten we ook liedjes uit de Kies je Kraker-verkiezing horen. Daarnaast geven we dagelijks een tussenstand van de 'golden zone'.



Maar er is meer

Elke dag ontvangt Jordy Graat artiesten die de studio op zijn kop komen zetten. Maandagavond komen De Deurzakkers langs. Andere artiesten deze week zijn:



Dinsdag 14 feburari: De Alpenzusjes





Woensdag 15 februari: Johnny Purple





Donderdag 16 februari: One Two Trio





Vrijdag 17 februari: Huub Hangop



Winnen!

Elke uitzending kan je meedoen met het Blaatspel. Tijdens een carnavalshit wordt de muziek stopgezet. Weet jij wat de ontbrekende tekst is? Dan win je het Omroep Brabant-carnavalspakket met onder andere de felbegeerde Omroep Brabant-sjaal en twee kaarten voor het Nationaal Carnavalsmuseum in Den Bosch.