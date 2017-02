Zit er nog een Van Gogh onder de verflaag?

DEN BOSCH - Op zoek naar een nieuwe Van Gogh, zo kun je het nieuwe onderzoek van het Noordbrabants Museum wel noemen. Vijf werken van de grote Brabantse schilder worden vanaf maandag op allerlei manieren gefotografeerd. De grote vraag: zit er onder de verf van een van die schilderijen nog een Van Gogh verstopt?

Voor het onderzoek is een installatie opgebouwd in het depot, dat is een van de meest beveiligde ruimtes van het museum. Vijf schilderijen uit de vaste opstelling van het Noordbrabants Museum worden daar de komende tijd onderzocht.



Voor de techniekliefhebbers: het gaat om röntgenfotografie, strijklichtfotografie, infraroodreflectografie en infraroodfotografie. Of zoals Helewise Berger van het Noordbrabants Museum het zegt: "Allemaal manieren om door de verflaag heen te kijken of om die verflaag heel precies te kunnen bestuderen."



Zit er nog iets onder?

Wat Helewise graag wil weten is of onder de bestaande schilderijen nog andere schilderingen zitten. Van Van Gogh is bekend dat hij regelmatig over bestaande schilderijen heenschilderde. Het was een manier om duur schildersdoek nog eens te gebruiken. Zeker voor schilders die niet zo veel geld hebben een bekende vorm van recycling.



Als de onderzoekers schilderingen vinden, gaat het dus om werk dat Van Gogh zelf minder de moeite waard vond. Maar dat wil niet zeggen dat het voor onderzoekers van nu oninteressant is.



Zulk werk kan wat zeggen over de ontwikkelingen in Van Goghs schildertechnieken of over de onderwerpen die hij de moeite waard vond om vast te leggen. Het Van Goghmuseum dat ook meewerkt aan dit onderzoek, is al ver met technisch onderzoek naar de collectie.



De spittende boerin

Vandaag kwam 'De Spittende Boerin' aan bod. Een niet al te groot schilderij dat eigendom is van het Noordbrabants museum en dat de vaste bezoekers wel kennen uit de Brabantzaal. Het is een werk waaraan nog maar weinig onderzoek is gedaan.



Helewise Berger: "Maar zelfs als we niets vinden, kan dat voor ons interessant zijn. Dan weten we zeker dat hier niets onder zit."



Lastge plaatjes

Wie in het museumdepot maandag af en toe een blik kon werpen op het beeldscherm van de fotograaf schoot weinig op. Voor leken is het lastig betekenis aan de plaatjes te geven.



De komende tijd worden eerst alle schilderijen gefotografeerd. Daarna moeten alle foto's goed worden bekeken. In juni wil het museum een expositie opzetten over de resultaten van het onderzoek. Tot dan is het nog even wachten.