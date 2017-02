'Hoe haal je het in je hoofd!' Buurt boos over plan mestfabriek Roosendaal

ROOSENDAAL - De grootste mestfabriek van Brabant komt in Roosendaal te staan. Tenminste, als het aan de gemeente ligt. Maar de omwonenden zijn daar fel op tegen. Ze zijn bang voor stank en ziektes.

Boos stapt buurtbewoner John Knappers door het gebied waar de mestfabriek gebouwd moet worden. "Nog geen kilometer hier vandaan wonen honderden mensen. Wij willen die fabriek hier dus niet hebben!"



Toch ligt er een plan om naast de vuilverbrandingsinstallatie in Roosendaal ook een grote mestfabriek te gaan bouwen. Die zou er nog dit jaar moeten komen. Buurtbewoners maken zich ernstige zorgen.



"Ik ben bang voor de geur en voor wat het op den duur doet met de gezondheid van mensen", zegt buurtbewoner Ermelinde van den Bouwhuijsen. Buurvrouw Marjolein Buermans vult aan: "Ik heb drie kinderen, ik maak me heel erg druk over de gezondheidsrisico's. Voor mijn gezin en alle andere buurtbewoners."



'Nauwelijks inspraak'

Veel buurtbewoners zeggen dat ze pas een half jaar van de plannen weten en bovendien nauwelijks inspraak hebben gehad. Knappers: "Ja, ik ben boos ja. Hoe haal je het in je hoofd om een mestfabriek met allerlei smerige uitstoot naast een woonwijk te plaatsen?"



Een werkgroep heeft inmiddels de risico's in kaart gebracht en komt met een duidelijke conclusie. "Je kunt ziek worden. Niet alleen van infecties, maar ook omdat mensen last hebben van de stank. De bedreiging van de volksgezondheid en welzijn is dermate groot dat je dit niet moet willen", aldus Will Vermeulen van de werkgroep Biomineralen.





De buurtbewoners praten maandagavond over hun zorgen met de gemeenteraad. Voor het eind van deze maand wordt er een besluit genomen over de komst van de mestfabriek.