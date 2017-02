Aanschouw hier hoe de enorme tent van 3 Uurkes Vurraf is opgezet [VIDEO]

EINDHOVEN - Onze tent voor 3 Uurkes Vurraf staat er dan eindelijk. Nog maar elf dagen te gaan tot de aftrap en dan kunnen we los! Hét feest om je carnaval in te luiden.

Zie in dit filmpje hoe de enorme tent in korte tijd wordt opgezet bij het Pullman Hotel in Eindhoven.



Heb je nog geen kaartjes? Je kunt hier tot 18 febrauri met de allerlaatste prijvraag van Carnaval Vurraf meedoen. En als dat niet lukt, kun je nog altijd meegenieten door in te schakelen op Omroep Brabant. Het hele feest wordt live uitgezonden.