Sexting-verdachte (16) weigert taakstraf

TILBURG - De 16-jarige jongen die verdacht wordt in de Tilburgse sextingzaak, heeft een taakstraf geweigerd. De jongen is bang dat een veroordeling hem zijn hele leven blijft achtervolgen.

Maandag was er een zogenoemde TRIP-zitting. In die zitting kreeg de jongen te horen dat justitie zijn aandeel in de sextingzaak wil afdoen met een taakstraf. Omdat hij dat voorstel niet heeft geaccepteerd, gaat de kinderrechter zich over de zaak buigen.



Angst voor strafblad

Als de jongen de taakstraf had geaccepteerd, dan was dat geregistreerd als een veroordeling voor kinderporno. Zo'n aantekening blijft levenslang staan en kan problemen opleveren bij de aanvraag van een verklaring omtrent gedrag (VOG).



Ook voor de andere twee verdachten in de sextingzaak stond maandag een zitting gepland. Die zittingen zijn echter aangehouden.



De 17-jarige jongens uit Waalwijk en Poppel horen later welke straf het Openbaar Ministerie voor hen in gedachte heeft.