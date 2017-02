Welzorg laat honderden invaliden wachten op rolstoelen en scootmobiels

RAAMSDONKSVEER - Leverancier Welzorg kampt al lange tijd met problemen met hun bereikbaarheid en leveringen. Zo zitten veel gehandicapten en ouderen al maanden op hun broodnodige rolstoel of scootmobiel te wachten. De klachten rondom de Brabantse leverancier blijven zich opstapelen.

De aanhoudende problemen waren voor negen Brabantse gemeenten zo erg dat ze in 2015 al hun contract met Welzorg hebben opgeheven.



Het gaat om Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Rucphen, Werkendam, Woudrichem en Zundert. Vanuit de gemeente Den Bosch blijven de klachten binnenstromen. Net als in Oss, Uden en Veghel.



Reorganisatie

In 2010 is het bedrijf overgenomen door auto-importeur Louwman en sindsdien bezig met een flinke reorganisatie. Afgelopen zomer beloofde het bedrijf rond januari 2017 weer zaken op orde te krijgen. Met de 400 tot 500 klachten die Welzorg nog in behandeling heeft, is dat zeker nog niet het geval.



De klachten gaan vooral over uitblijving van levering of reparatie van rolstoelen en scootmobielen. "Dat betekent soms dat je niet de hond kan uitlaten of naar de winkel kan, of naar school of naar je werk. We willen de problemen zo snel mogelijk oplossen", zo meldt woordvoerder Ella van de Berg aan RTL Nieuws.