'Verbazingwekkend hoeveel reacties we krijgen', carnavalsoptocht van LEGO is internethit

OSS - Ossenaar Dennis Beelen en zijn zoon Jesper uit Oss worden overladen met complimenten voor hun nieuwste LEGO-creatie. Het duo bouwde een carnavalsoptocht van LEGO-steentjes. Op YouTube is het filmpje al meer dan 20.000 keer bekeken.

Dat staat nog wel in schril contrast met hun allereerste filmpje dat ze in 2012 maakten. De gouden turnoefening van Epke Zonderland op de Olympische Spelen is inmiddels 500.000 keer bekeken.





De LEGO-genie├źn zijn blij met alle aandacht. "Verbazingwekkend hoeveel leuke reacties we krijgen. We krijgen ook vragen van mensen of we een filmpje voor ze willen maken. Erg leuk", zegt Dennis Beelen trots.Zijn achtjarige zoon Jesper heeft het stokje overgenomen van zijn oudste zoon Tren, die het allereerste filmpje maakte in 2012. "Ik heb nog geen huiswerk, dus ik heb veel tijd over om met LEGO te werken", aldus Jesper.Wat hun volgende project wordt, is nog niet duidelijk. Eerst willen ze nog even van carnaval genieten.