Gestolen BMW uitgebrand in Zegge

ZEGGE - Een gestolen auto is maandagavond uitgebrand in Zegge. De BMW was achtergelaten op een verlaten plek bij de Torenstraat.

Maandagochtend zou al bij de politie gemeld zijn dat de BMW al een tijdje op die plek geparkeerd stond. Maandagavond zagen voorbijgangers dat de auto in brand stond.



In brand gestoken

De brandweer heeft de brand geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto helemaal uitbrandde. De politie gaat uit van brandstichting. De auto wordt afgesleept voor verder onderzoek.



Verkeer op de A58 had last van de rook. Rijkswaterstaat stelde tijdelijk een snelheidsbeperking in op de snelweg.