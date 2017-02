Wie wil als eerste trouwen in het nieuwe gemeentehuis van Waalre?

WAALRE - Over exact één jaar, op Valentijnsdag 2018, kan voor het eerst weer een stel trouwen in het gemeentehuis in Waalre. In 2012 brandde het monumentale pand af na een aanslag. Nu wordt er hard gebouwd om de boel te herstellen. De gemeente zoekt een stel met een bijzonder verhaal, dat er op 14 februari volgend jaar gratis wil trouwen.

“We zijn op zoek naar een bruidspaar dat daar zin in heeft. Dat mag hier dan gratis trouwen en wordt door mij zelf getrouwd. Wat is er mooier dan dat?”, zegt burgemeester Jan Brenninkmeijer.



Er moet nog veel gebeuren

Als je over het bouwterrein loopt, kun je je bijna niet voorstellen dat deze bouwput over een jaar veranderd is in een gemeentehuis. Van het monumentale oude deel staat alleen het geraamte nog overeind. "Ze hebben ons beloofd dat het echt op 14 februari volgend jaar klaar is", zegt de burgemeester.



Tot de aanslag in 2012 bestond het gemeentehuis in Waalre uit een monumentale villa en een stuk nieuwbouw. “Het oude gebouw komt in volle glorie terug. Alleen het interieur wordt helemaal anders. En er komt een modern gebouw achter, veel mooier dan wat er eerst stond.”



Stellen die willen trouwen in Waalre kunnen nu uitwijken naar het tijdelijke gemeentehuis, een oud kerkje of een restaurant. “Maar ik denk dat heel veel mensen in Waalre graag weer in ons oude vertrouwde gemeentehuis trouwen. In een prachtige trouwzaal, zoals die bij Waalre hoort.”



Meld je bij de gemeente

Stellen die volgend jaar op Valentijnsdag als eerste in de nieuwe trouwzaal willen trouwen, kunnen zich melden bij de gemeente.