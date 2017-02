Sylvia Hoeks heeft weer internationale rol te pakken

MAARHEEZE - Sylvia Hoeks heeft een rol te pakken in de actiethriller All the Devil’s Men. De actrice uit Maarheeze is samen met de Amerikaan William Fichtner toegevoegd aan de cast. Dit meldt Variety vanaf het filmfestival in Berlijn.

De 33-jarige Hoeks speelt een vastberaden CIA-manager die een missie leidt van een driekoppig team premiejagers. De premiejagers worden gespeeld door Fichtner, Milo Gibson en Gbenga Akinnagbe.



Het team gaat naar Londen om een afvallige CIA-detective op te sporen. Ze belanden in levensgevaarlijke gevechten met hun voormalige militaire kameraad en zijn privéleger. De regie is in handen van Matthew Hope (The Veteran). Hij schreef ook het script van de film.



Meer internationale rollen

Het is niet de eerste internationale rol voor Hoeks. Ze was te zien in het Italiaanse drama The Best Offer en avonturenfilm The Lake. Ook speelt ze dit jaar in Blade Runner 2049, het vervolg op de filmklassieker uit de jaren ’80.



In Nederland speelde de actrice onder meer in De Storm, Tirza, De Bende van Oss, Bro’s Before Ho’s en Duska. Ze won met haar optreden in die laatste film een Gouden Kalf voor Beste Vrouwelijke Bijrol. Ook speelde Hoeks de hoofdrol in de serie Overspel.