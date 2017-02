'Drugslabs verplaatsen zich van Brabant naar Zeeland'

GOES/TILBURG - De productie van synthetische drugs lijkt zich te verplaatsen van onze provincie naar Zeeland. Dit vermoeden spreekt burgemeester René Verhulst van Goes uit na de ontdekking van twee vrachtwagens vol grondstoffen voor de productie van synthetische drugs in Zeeland. Volgens een woordvoerder van de Taskforce Brabant-Zeeland 'ontbreekt hard bewijs’ echter om van een verschuiving van de ene provincie naar de andere te kunnen spreken.

Dit ondanks het aantreffen van een vrachtwagen met grondstoffen voor de productie van 1 miljard xtc-pillen afgelopen donderdag in het Zeeuwse Rilland. En de vondst van een vrachtwagen met grondstoffen voor drugs zondag in Kloetinge, eveneens in Zeeland.



“Je ziet liever een vrachtwagen van de Postcodeloterij”, zegt burgemeester Verhulst over de ontdekkingen. Zeeland stond volgens hem tot nu toe vooral bekend om de handel in de cocaïne. De reden voor de verplaatsing kan wat hem betreft meerdere oorzaken hebben.



Alternatief voor cocaïne?

“Cocaïne wordt onderschept. Dus misschien zoekt men wat anders.” De verplaatsing kan wat betreft de burgemeester van Goes echter ook te maken hebben met de nadruk van politie, justitie en burgemeesters in Brabant op de strijd tegen synthetische drugs. “Waardoor men wellicht uitwijkt naar Zeeland”, stelt Verhulst.



De oplossing voor het probleem ligt volgens de burgemeester van Goes vooral in een gezamenlijke aanpak van politie, justitie en gemeenten in Brabant en Zeeland. “We hebben nu in ieder geval ook wat sporen ontdekt waarmee we verder onderzoek kunnen doen", stelt hij.