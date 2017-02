Single slingeraap (m) zkt. slingeraap (v): ZooParc Overloon moet liefdesparadijs zijn voor Quasimodo

OVERLOON - Op Valentijnsdag zijn er natuurlijk veel vrijgezellen die hopen dat ze worden verrast door hun cupido. Een van hen is Quasimodo, een slingeraap. Hij is van een dierentuin in het Franse Romagne naar ZooParc Overloon verhuisd. In Frankrijk lukte het hem maar niet een vrouwtje te vinden. Hopelijk heeft hij in Brabant meer geluk.

Maandagavond kwam het beestje aan in Overloon. En dinsdag mag-ie voor het eerst zijn nieuwe onderkomen verkennen.



Ongelukkig in de liefde

Al zeven jaar moet Quasimodo het zonder de liefde van zijn leven stellen. Maar in de Brabantse dierentuin moet daar verandering in komen. "Tot nu toe heeft hij niet veel geluk gehad", vertelt dierenverzorger Steven van den Heuvel. "Hij wordt door de vrouwtjes niet echt als mooie man gezien."



Dat is misschien ook niet zo heel raar, want een knappe man is Quasimodo niet bepaald. "Hij is niet zoals andere slingerapen en dan komt omdat-ie als huisdier is gehouden, dus hij is niet zo mooi volgroeid als hij zou moeten zijn." En ook heeft het beestje een bocheltje. "Vandaar dat hij in Frankrijk ook de naam Quasimodo gekregen heeft."



Voorlopig nog alleen

Het nieuwe stekkie van de slingeraap blijft voorlopig nog even alleen door Quasimodo zelf bewoond. Pas over een tijdje mag het dier echt op date. Hij krijgt dan gezelschap van twee vrouwtjes. "En dan is het hopen dat ze goed met elkaar op kunnen schieten en in de zomer fijn van het eiland kunnen genieten."