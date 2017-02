Trainer René Meulensteen weg bij Maccabi Haifa

BEUGEN - Voetbaltrainer René Meulensteen moet op zoek naar een nieuwe club. De 52-jarige oefenmeester uit Beugen gaat weg bij de Israëlische topclub Maccabi Haifa. Volgens beide partijen is dit in overleg besloten.

Meulensteen kwam vorig jaar augustus naar Israël. De ploeg presteerde wisselvallig onder hem. Met 29 punten uit 22 wedstrijden staat Maccabi Haifa in de middenmoot. De club verloor zaterdag de stadsderby tegen Hapoel Haifa. Dit leidde tot zijn vertrek.



Eerdere clubs

De Beugenaar was eerder assistent van Alex Ferguson bij Manchester United. Later trainde hij onder meer het Deense Bröndby en was hij interim-trainer bij Fulham in Engeland. Eind 2014 werd hij als adviseur aangesteld bij de Amerikaanse club Philadelphia Union.



Zijn opvolger in Haifa is Guy Luzon. De 41-jarige Israëliër was tot voor kort coach bij Hapoel Tel Aviv, waar hij vanwege slechte resultaten moest vertrekken.