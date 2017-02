Zetten we jou in de bloemetjes op Valentijnsdag?

EINDHOVEN - Het is Valentijnsdag! De meest romantische dag van het jaar. Dé dag om je geliefden te verrassen of extra aandacht te geven.

En dat is precies wat verslaggever Birgit Verhoeven gaat doen! Van Bloemsierkunst Marimba uit Boxtel mag ze heel de dag prachtige bosjes bloemen uitdelen in Brabant. Wat een romantiek!



Het eerste bosje bloemen mocht Birgit geven aan de vrouw van bloemist Bart van Roosmalen van bloemsierkunst Marimba. Van Roosmalen noemt haar een ‘wereldwijf’. De volgende stop was Rijen.



Daar verraste Birgit de vrouw van Harrie. Ze zijn al 36 jaar getrouwd, maar Harrie geeft eerlijk toe dat hij bijna nooit een bloemetje koopt voor zijn vrouw. “Ik vond dit een leuke manier om het een keer te doen!”