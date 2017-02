Brabantse burgemeesters willen 150 miljoen voor misdaadbestrijding: 'We hebben te lang weggekeken'

BREDA - Er zou een strijdkas van 150 miljoen euro per jaar moeten komen voor de strijd tegen ondermijnende criminaliteit, vinden de burgemeesters van Eindhoven, Helmond, Breda, Tilburg en Den Bosch. Dat schrijven ze in een gezamenlijke brandbrief naar het Rijk.

Aan Omroep Brabant vertelt Tilburgse burgemeester Peter Noordanus dat het geld buitengewoon nodig is. “We komen met een fors wensenpakket in de brief, maar dit moet gebeuren. Anderhalve week geleden is bij mij in Tilburg nog een wagen uitgebrand met een dode man erin. Het gaat echt ergens over.”



Lees de brandbrief hier.



'Nieuw kabinet moet zich hier hard voor maken'

De burgemeesters willen naast het miljoenenbudget dat afgepakt misdaadgeld wordt besteed, aan de strijd tegen diezelfde misdaad. Verder vinden ze dat er een 'ondermijningswet' moet komen. Volgens de vijf burgemeesters is er te lang 'weggekeken van de verborgen criminaliteit en enorme op export gerichte drugsindustrie die de afgelopen decennia in ons land is ontstaan''.



Eerder, in 2015, haalden burgemeesters al uit naar de plannen van het kabinet voor de bestrijding van criminaliteit in Brabant. De drie miljoen die het Rijk wilde uittrekken werden 'peanuts' genoemd. Ook in de nieuwe brandbrief wordt de houding van het kabinet aangehaald. Volgens de Brabantse burgemeesters wordt het probleem in Den Haag nog niet serieus genoeg genomen.



"Het terugdringen van de criminaliteit vergt tijd en inzet van alle betrokken overheden. Een nieuw kabinet zal zich expliciet daarvoor hard moeten maken", zo schrijven de burgemeesters.



'Strijdlustig'

Hoewel de groeiende criminaliteit te lang genegeerd zou zijn, is er volgens de burgemeester sprake van vooruitgang. "De Brabantse burgemeesters en mensen die aan dit probleem werken zijn strijdlustig. Maar waar je een aantal decennia van hebt weggeken, los je niet in een paar jaar op."