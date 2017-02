'Wonderbelegger' uit Gemert deed alsof hij in casino was: ' Alles op rood of op zwart'

DEN BOSCH - "Hij liet mensen geloven in achteraf een heel vervelend sprookje." Het zijn de woorden van Robert van den Bergh, vertegenwoordiger van 28 gedupeerden van ‘wonderbelegger’ Rob van den B. uit Gemert. Tientallen slachtoffers gingen in totaal voor negen miljoen het schip in nadat ze hem geld hadden toevertrouwd om mee te beleggen.

“Hij belegde alsof hij in het casino was. Alles op rood of alles op zwart”, zegt Van den Bergh. Op deze manier liet de verdachte uit Gemert die in 2013 werd opgepakt een spoor van vernieling achter. Het ene slachtoffer verloor twintigduizend euro, een ander honderdduizenden euro’s.



Succesverhalen werden doorverteld, maar wat mensen niet wisten, is dat zij rendement kregen uitbetaald van de inleg van nieuwe beleggers. Dat was volgens Van de Bergh de werkwijze van de ‘wonderbelegger’ die zich dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch moet verantwoorden voor zijn acties. Hij wordt verdacht van het voor miljoenen benadelen van beleggers, van valsheid in geschrifte en van witwassen.



Het schip in

In totaal vertrouwden 45 mensen de verdachte uit Gemert geld toe. ‘Kleine’ beleggers hebben volgens Van den Bergh hun geld teruggekregen, maar 28 gedupeerden gingen echt het schip in.



Of de gedupeerden nog hoop hebben iets van hun geld terug te zien, denkt Van den Bergh overigens niet. “Er is geen geld meer”, zegt hij. Een straf zou voor de slachtoffers volgens hem nog enige genoegdoening betekenen.



'Oude leventje opgepakt'

Daarbij hoopt Van den Bergh dat de zaak zal bijdragen aan het stoppen van de praktijken van de verdachte uit Gemert. “Want, meneer lijkt zijn oude leventje te hebben opgepakt”, zegt hij.



“Er zijn signalen dat er weer mensen zijn die geld aan hem toevertrouwen.” Deze zaak moet daar wat hem betreft een eind aan maken.