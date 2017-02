Weer brute diefstal bij brillenzaak Loonen in Oosterhout: 'We hadden al een vermoeden'

OOSTERHOUT - Bij brillenzaak Loonen in Oosterhout is maandagnacht rond twee uur voor de derde keer in ongeveer tien maanden een diefstal gepleegd. Inbrekers hebben aan de achterzijde van het winkelpand ruiten ingegooid en ze zijn zo het winkelpand binnengekomen.

In de winkel hebben ze meerdere displays met zonnebrillen meegenomen. Waarschijnlijk valt de schade nog enigszins mee, doordat het bedrijf afgelopen weekend maatregelen had getroffen. Er zijn vermoedelijk ongeveer 150 brillen gestolen.



"We hadden al een vermoeden dat dit eraan zat te komen. Zaterdag zijn de camera's buiten en de poort onklaar gemaakt. Toen we dat ontdekten, hebben we een deel van onze brillen verstopt. Helaas hebben ze vannacht toch weer toegeslagen", zegt een werkneemster van de zaak.



De camera's binnen hebben de dieven kort kunnen registreren. "We hebben sinds kort zo'n rookkanon. Dat heeft natuurlijk voordelen, maar het nadeel is dat de beelden niet heel duidelijk zijn."In april en juni werden ook al twee gewelddadige diefstallen gepleegd bij de zaak, die in het centrum van de stad gevestigd is. De totale schade van die diefstallen loopt in de honderdduizenden euro's.