Verwarde man in Veghel zet tuin buren in brand

VEGHEL - Een man uit Veghel heeft maandag brand gesticht in de tuin van zijn buren aan het Spoorven. Toen de politie maandagmiddag na een melding ter plekke kwam, stonden al enkele planten en struiken in brand. De man is opgepakt voor brandstichting en vernieling.

Bij de politie kwam een melding binnen dat een bewoner van een huis aan het Spoorven zich verward gedroeg. Hij was tegen een raam bij de buren aan het slaan.

Ook zou hij met een jerrycan vloeistof in de voortuin van de buren en in zijn eigen tuin hebben gegoten.



Hulp ingeschakeld

Toen agenten in het Spoorven aankwamen, stonden verschillende planten en struiken in de tuin van de buren al in brand. Er raakte niemand gewond.



De verdachte zit nog vast. Voor hem wordt hulp ingeschakeld.