Hoeveel jongeren in jouw gemeente zijn werkloos? [KAARTJE]

EINDHOVEN - In vrijwel heel Brabant is de jeugdwerkloosheid vorig jaar afgenomen. Alleen in Eindhoven, Veldhoven, Moerdijk en Steenbergen nam de werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar vorig jaar toe. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Tegenover de toename van de jeugdwerkloosheid in die vier genoemde gemeenten staat dat de werkloosheid onder mensen tussen 25 en 45 daar daalde. In Eindhoven met zelfs dertig procent.



Als het gaat over jeugdwerkloosheid springen Woensdrecht en Heusden er bovenuit. Daar daalde die werkloosheid het meest met respectievelijk ruim 16 en 18 procent.





Loon op Zand doet het goed

Kijken we naar de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar, dan valt op dat de werkloosheid in Loon op Zand in die groep is afgenomen met ruim 32 procent. Eindhoven komt daarna met 30 procent. In Breda, Drimmelen, Roosendaal, Vught en Veghel zijn ongeveer een kwart minder mensen in deze leeftijdscategorie werkloos.



Loon op Zand doet het ook goed in de categorie werknemers van 45 tot 75 jaar. Ook daarin daalde in die gemeente het werkloosheidspercentage met ruim dertig. Opvallend is hier dat ook in de hoek Veghel-Uden-Den Bosch veel minder ouderen werkloos zijn dan in 2015.



Op het kaartje kun je zien hoeveel jongeren in jouw gemeente werkloos zijn.