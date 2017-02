Ernstige mishandeling na begrafenis: 34-jarige man verdacht van verbrijzelen kaak Clement H.

ROTTERDAM - Een 34-jarige Rotterdammer is dinsdagochtend opgepakt omdat hij verdacht wordt van een zware mishandeling in Bergen op Zoom, in mei vorig jaar. Slachtoffer Clement H. verbrijzelde zijn kaak bij die mishandeling en liep een gebroken been en botbreuken in het gezicht op.

Op vrijdag 6 mei bezocht H. een begrafenis van de vader van een prominent motorclublid van No Surrender. Na afloop werd H., inmiddels oud-lid van de genoemde motorclub, gedwongen in een auto te stappen. Die auto stopte in de bossen bij Bergen op Zoom. Daar werd hij gruwelijk mishandeld.



Facebook

Volgens het slachtoffer werd hij na de mishandeling thuis afgezet. Zijn vriendin bracht hem vervolgens naar het ziekenhuis. Daar zochten de daders hem weer op, verklaarde H. Volgens zijn lezing werd hij gedwongen op Facebook te schrijven dat hij een motorongeluk heeft gehad.



Volgens H. heeft de mishandeling alles te maken met een ruzie binnen de Rotterdamse chapter van No Surrender, de club waar hij nu geen lid meer van is. Er zaten al vier No Surrender-leden vast voor de mishandeling. Voormalig leider van de motorclub Klaas Otto uit Bergen op Zoom werd genoemd als mogelijke opdrachtgever.