Art Rooijakkers gewond tijdens opnames Wie is de Mol?

GELDROP - Art Rooijakkers heeft vorig jaar tijdens de opnames van Wie is de Mol? een flinke hoofdwond opgelopen. De presentator uit Geldrop publiceerde dinsdag een foto op Instagram.

Dat deed hij zodat het publiek weet waarom hij aanstaande zaterdag ineens met een gedeeltelijk kaal geschoren hoofd in beeld verschijnt, plus een gedeeltelijk verbonden voorhoofd.



Het is niet de eerste keer dat er gewonden vallen bij WIDM. Zo verbrijzelde Janine Abbring in 2012 haar ruggewervel na een sprong van een rots in Zuid-Afrika tijdens een opdracht.